Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 16,64 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.551.133 Commerzbank-Aktien.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,97 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,95 Prozent zulegen. Bei 10,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,03 Prozent.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,524 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 17,18 EUR.

Commerzbank gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,86 Prozent auf 6,44 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 13.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,05 EUR je Aktie.

