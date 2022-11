Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,73 EUR

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 7,0 Prozent auf 7,67 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,62 EUR ab. Bei 8,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.834.408 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 19,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 8,95 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.492,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Commerzbank im Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR einfahren.

