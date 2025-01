Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,84 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 16,84 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,87 EUR. Bei 16,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 236.002 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. 0,74 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2024 (10,15 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,524 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,18 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,86 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.02.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

