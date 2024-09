Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Bullenmodus

Commerzbank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 16,0 Prozent auf 14,62 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 16,0 Prozent auf 14,62 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 14,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,20 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.436.787 Stück gehandelt.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 8,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 9,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 15,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Commerzbank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

