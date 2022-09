Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,81 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 7,82 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 7,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.666.717 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 17,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,11 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 8,72 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 03.08.2022. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.795,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,47 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

