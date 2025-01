Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 16,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 16,86 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 16,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 256.836 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 17,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,15 EUR ab. Mit Abgaben von 39,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,524 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,18 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,55 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,86 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen