Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 11:49 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 23,62 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,68 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.319.397 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,15 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,24 Prozent. Am 14.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,74 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,849 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,10 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 61,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

