Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Freitagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 24,10 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 24,10 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 24,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,37 EUR. Bisher wurden heute 5.478.820 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2025 auf bis zu 24,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 0,50 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,64 EUR am 14.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 51,72 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,849 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,10 EUR aus.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.05.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

