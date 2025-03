Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 23,28 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 23,28 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,37 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.556 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 24,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2024 bei 11,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,849 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,10 EUR.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 2,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 09.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

