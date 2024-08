Commerzbank Aktie News: Commerzbank behauptet sich am Vormittag

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,31 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,38 EUR zu. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 12,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.105 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,55 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Abschläge von 25,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,520 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 15,44 EUR.

Am 07.08.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,52 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

