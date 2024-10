Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 16,69 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.210.254 Commerzbank-Aktien.

Am 07.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 9,77 EUR. Abschläge von 41,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,507 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,52 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

