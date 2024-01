Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag im Tiefenrausch

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Minus bei 10,82 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 10,82 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 10,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.164.466 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 11,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,16 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,73 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.422,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

