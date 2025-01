Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 17,24 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 17,24 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,25 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.086.201 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 17,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,15 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 69,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,524 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,18 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Commerzbank dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Commerzbank-Aktie.

