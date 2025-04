Commerzbank Aktie News: Commerzbank stabilisiert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel kam die Commerzbank-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,71 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 22,71 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 22,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 22,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.192 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 10,92 Prozent wieder erreichen. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,841 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,53 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 09.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Commerzbank die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

