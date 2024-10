Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,63 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 16,63 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 16,77 EUR. Bei 16,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.994.177 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,97 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 2,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 9,77 EUR. Abschläge von 41,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,514 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,86 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung

Freundlicher Handel: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im DAX