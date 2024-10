Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 16,57 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,57 EUR an der Tafel. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 16,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 16,43 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.253 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,97 EUR markierte der Titel am 07.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,41 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 69,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,513 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,86 EUR aus.

Am 07.08.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent auf 6,52 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung

Freundlicher Handel: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im DAX