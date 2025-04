Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 22,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 22,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 22,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.547.170 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 25,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,63 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,841 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 21,53 EUR angegeben.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.

