Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,07 EUR

6,78% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 17.06.2022 12:22:00 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,78 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,69 EUR. Zuletzt wechselten 2.306.330 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,01 EUR am 21.09.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 54,39 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 8,65 EUR.

Am 12.05.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.492,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.795,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Commerzbank.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie & Co. im Aufwind: Sondersitzung der EZB treibt europäische Bankaktien an

Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Deutsche Bank gibt Aussicht auf Ende der Negativzinsen für Privatkunden

Deutsche Bank, Commerzbank & Co.: Wachstums- und Inflationssorgen lasten auf Bankenwerten europaweit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com