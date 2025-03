Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,74 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 24,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 24,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,59 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.359.281 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 19.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 19,84 EUR.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

