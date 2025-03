Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag in Rot

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 24,45 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 24,45 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 24,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.865.627 Commerzbank-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2024 Kursverluste bis auf 11,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 51,47 Prozent sinken.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,84 EUR an.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 61,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,00 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 09.05.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,32 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

