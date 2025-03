Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag seitwärts

Commerzbank im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 24,86 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,86 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 24,89 EUR zu. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 24,55 EUR ein. Mit einem Wert von 24,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 231.343 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,87 EUR fiel das Papier am 19.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 52,27 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,850 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,84 EUR.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 61,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

