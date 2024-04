Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 13,21 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 13,21 EUR. Bei 13,20 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 99.382 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 13,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,07 Prozent. Bei einem Wert von 9,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Mit einem Kursverlust von 31,07 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,67 EUR.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.886,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie.

