Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,35 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 25,35 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 25,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 103.061 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 3,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,878 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,25 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2025 gerechnet. Am 12.08.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 EUR je Commerzbank-Aktie.

