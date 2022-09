Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,94 EUR

0,63% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 7,94 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,93 EUR ein. Bei 7,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 183.524 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 16,51 Prozent wieder erreichen. Bei 5,01 EUR fiel das Papier am 21.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 58,59 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,72 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Nachhaltige Geldanlagen: Impact Investing - So funktioniert wirkungsorientiertes Investieren

Commerzbank-, ING-Aktie & Co. stark: Morgan Stanley hält Banken für attraktiv

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Commerzbank denkt offenbar über weitere Filialschließungen nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com