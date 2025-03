Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag im Minus

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 22,89 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 22,89 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 22,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.334.622 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 47,07 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,84 EUR.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 61,22 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

