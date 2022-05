Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,29 EUR

Die Aktie legte um 20.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,29 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,40 EUR. Bei 7,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 3.395.197 Stück.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 23,35 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,01 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,61 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 8,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.795,00 EUR – ein Plus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,05 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

