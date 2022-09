Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,25 EUR

2,92% Charts

News

Analysen

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 8,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,37 EUR. Bei 8,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.000.899 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 12,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.09.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 66,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 03.08.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.048,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Nachhaltige Geldanlagen: Impact Investing - So funktioniert wirkungsorientiertes Investieren

Commerzbank-, ING-Aktie & Co. stark: Morgan Stanley hält Banken für attraktiv

Commerzbank-Aktie fällt zurück: Commerzbank denkt offenbar über weitere Filialschließungen nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com