Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Commerzbank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 23,20 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 23,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 23,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Zuletzt wechselten 105.018 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR an. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 7,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 91,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,84 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 31.01.2025. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,32 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag