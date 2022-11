Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,05 EUR

-0,49% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 8,11 EUR zu. Bei 8,14 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 363.714 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2022 auf bis zu 9,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (5,17 EUR). Mit Abgaben von 56,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,23 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 2.422,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 16.02.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie denoch im Plus: Landgericht erklärt Strafzinsen auf Spargelder für unwirksam

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank-Chef will europäischen Heimatmarkt etablieren

Commerzbank-Aktie etwas leichter: Commerzbank-Tochter ComTS wird erneut bestreikt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf