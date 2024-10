Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 16,22 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 16,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 16,16 EUR. Bei 16,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 212.553 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,63 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 66,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,513 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,86 EUR.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,52 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag freundlich