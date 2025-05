Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag tiefer

Commerzbank im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,44 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 26,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 26,42 EUR. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.426 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Mit Abgaben von 54,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,879 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 23,25 EUR angegeben.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

