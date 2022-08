Commerzbank Aktie News: Commerzbank kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,31 EUR

-2,02% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 6,37 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,44 EUR aus. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 6,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.551.529 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2021). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 27,24 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,91 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 2.795,00 EUR gegenüber 2.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.11.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Verlust 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Neuaufstellung im September: Rheinmetall- und Siemens Energy-Aktien rangeln um möglichen Platz im DAX

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Commerzbank-Aktie höher: Commerzbank schreibt wieder schwarze Zahlen - Ausblick steht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com