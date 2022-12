Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,86 EUR

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,92 EUR. Bei 8,92 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 8,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.200 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,23 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.422,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR ausweisen wird.

