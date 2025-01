Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Freitagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 18,27 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 18,34 EUR. Bei 18,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 287.757 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 18,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 0,36 Prozent wieder erreichen. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,47 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,537 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,30 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

