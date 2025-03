Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,51 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 23,51 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,57 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,48 EUR. Bisher wurden heute 1.163.174 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 25,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 7,15 Prozent wieder erreichen. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 48,47 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,84 EUR.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag