Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 14,07 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 14,07 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 14,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,08 EUR. Bisher wurden heute 856.488 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. 12,47 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,15 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,18 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 15.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

