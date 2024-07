Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 15,07 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 15,07 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 14,84 EUR. Bei 15,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.947.342 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 4,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,46 Prozent.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,547 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,08 EUR.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Commerzbank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,03 EUR fest.

