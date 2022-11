Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,98 EUR

-1,87% Charts

News

Analysen

Das Papier von Commerzbank befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 7,98 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 7,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.314.012 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 16,09 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 54,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,44 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 15.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2020 ein EPS von --0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie steigt: Wohl nach Hauptversammlung neuer Commerzbank-Aufsichtsrat

Commerzbank-Aktie steigt: Ex-Bundesbankchef Weidmann soll Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden

Commerzbank-Aktie denoch im Plus: Landgericht erklärt Strafzinsen auf Spargelder für unwirksam

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Commerzbank AG