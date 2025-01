Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 17,99 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 17,99 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 17,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,95 EUR. Zuletzt wechselten 111.841 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,34 EUR erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.02.2024 bei 10,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 17,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Commerzbank die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

