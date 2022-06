Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,57 EUR

Die Commerzbank-Aktie konnte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 7,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,46 EUR. Bei 7,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 441.785 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,73 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,01 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 48,68 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 12.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent auf 2.795,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Commerzbank dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

