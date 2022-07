Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,36 EUR

Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,37 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 6,44 EUR zu. Bei 6,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.265.529 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 33,02 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,01 EUR am 21.09.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,24 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,55 EUR.

Commerzbank gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 2.099,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2020 -0,415 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

