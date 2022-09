Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,89 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:22 Uhr 1,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.433 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 16,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,72 EUR an.

Am 03.08.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.795,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2020 ein EPS von --0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

