Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Montagvormittag

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 1,3 Prozent. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,28 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 106.491 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,34 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,89 Prozent.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,840 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,34 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent auf 6,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 09.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

