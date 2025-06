Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag fester

UniCredit-Aktie steigt: UniCredit erhöht Anteil an Alpha Bank - Firmen aus den Emiraten wohl an Russland-Geschäft interessiert

Commerzbank-Aktie in Rot: Bundesregierung will eigenständige Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Plus

SPI aktuell: SPI am Mittag in Rot

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone

Börse London in Grün: FTSE 100 in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Abschläge

Heute im Fokus

Wolfspeed plant Schuldenschnitt und Insolvenz in den USA. Nahost-Krise trifft TUI und Lufthansa und Co. HOCHTIEF mit neuer Finanzvorständin. Stellantis-CEO Filosa bleibt an der Spitze in Nordamerika. Prosus steigert Umsatz und Gewinn. Brainlab visiert Milliardenbewertung bei IPO an. Eni veräußert Plenitude-Anteil an Ares Management. Munich Re und Swiss Re nach Analystenkritik unter Druck.