Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 28,15 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 28,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 28,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,83 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.652.773 Aktien.

Am 16.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,45 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 56,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,885 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,25 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 09.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

Commerzbank-Aktie in Rot: Bundesregierung will eigenständige Commerzbank