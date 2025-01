Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 18,31 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 18,31 EUR. Bei 18,34 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,24 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.906 Stück gehandelt.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,34 EUR. 0,16 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,60 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Commerzbank.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie dennoch im Minus: Deutsche-Börse-Tochter und Bitpanda angeln sich Kryptolizenz

Commerzbank-Aktie gewinnt: Commerzbank-Chefin lässt Unicredit-Chef wohl abblitzen - Vorschlag gefordert

Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung