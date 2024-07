Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.923 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 15,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,28 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,12 EUR am 08.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,547 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,08 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

