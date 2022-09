Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,05 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 7,05 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 6,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.006.295 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 36,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,72 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 03.08.2022 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.795,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,47 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2020 ein Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie in den Büchern stehen.

