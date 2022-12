Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Commerzbank

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,90 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,86 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,85 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,90 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 382.009 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 6,86 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 71,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,97 EUR aus.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.422,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.492,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

