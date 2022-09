Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,25 EUR

1,37% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 7,25 EUR. Bei 7,35 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.461.992 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 8,72 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.795,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie mit sattem Verlust: Commerzbank muss bei polnischer Tochter weitere Vorsorge treffen

Munich Re, Deutsche Bank, Allianz & Co unter Druck: Bank- und Versicherungswerte von Anlegern gemieden

Uniper-Aktie legt zu: Wirtschaftswissenschaftler hält Verstaatlichung für alternativlos - Oddo BHF senkt den Daumen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Commerzbank AG